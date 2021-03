La donna di origine calabrese è stata operata dall'equipe medica del reparto di ortopedia diretta dal Dottor Gianfreda

Una centenaria, di origine calabrese residente a Corigliano Calabro, è stata sottoposta pochi giorni fa ad intervento di entoprotesi biarticolare all'anca destra in seguito a frattura sottocapitata di femore. L'intervento chirurgico è stato eseguito dal Dottor Giuseppe Bellacozza, facente parte dell'equipe ortopedica del Presidio Ospedaliero di Policoro diretta dal Dottor Pietro Gianfreda. L'operazione ha visto coinvolti, oltre al Dottor Bellacozza in qualità di primo operatore, anche il dottor Gianfreda (2° operatore), il medico anestesista, Dottor Nicola Maratea, e gli infermieri di sala Andrea Errico (strumentista), Rosa Soldo e Nicola Vallone.

La stessa paziente, solo pochi mesi fa, precisamente ad ottobre 2020 e nello stesso nosocomio, aveva già superato eccellentemente lo stesso tipo di intervento all'anca controlaterale, con recupero completo della deambulazione nel post-operatorio. Anche stavolta, nonostante i suoi cento anni, l'anziana signora ha tollerato benissimo lo stress chirurgico e la procedura anestesiologica e ha già iniziato l'iter riabilitativo con lo scopo di tornare, quanto prima, a camminare. Ancora una volta, l'ospedale di Policoro si conferma presidio ospedaliero di eccellenza per quanto riguarda il reparto di Ortopedia, nonchè punto di riferimento per moltissimi pazienti extraregionali che vi si recano con notevole frequenza per delicati interventi chirurgici riguardanti diverse specializzazioni. Complimenti all'equipe medica per la brillante riuscita dell'intervento, alla longeva nonnina i migliori auguri per una pronta guarigione.

Claudio Sole