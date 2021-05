Send by email

Si tratta di un imprenditore agricolo molto stimato e conosciuto nella cittadina jonica

Brutto risveglio questa mattina per gli abitanti di Scanzano Jonico, che piangono un'altra vittima legata al Covid-19. Si tratta di un uomo di 64 anni che da una settimana circa si trovava ricoverato presso l'ospedale "Madonna delle Grazie" di Matera.

Una persona molto conosciuta e stimata nella cittadina jonica, imprenditore agricolo amante del suo lavoro. Per le sue condizioni di salute, apparse subito preoccupanti, si era reso necessario il ricovero presso il reparto di malattie infettive nel nosocomio della città dei Sassi. Purtroppo però le cure prestate dai sanitari non hanno evitato il decesso. La salma farà rientro a Scanzano per essere tumulata nel cimitero cittadino, rispettando tutte le norme anti-covid vigenti.