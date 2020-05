“Nuovi alberi saranno piantati lungo il pendio adiacente al parcheggio”

Sono una ventina gli alberi abbattuti nel parcheggio dell'ospedale San Carlo di Potenza per fare spazio all'ospedale da campo, donato dal Qatar, per pazienti Covid. La struttura verrà impiantata sul terreno di proprietà del nosocomio lucano e offerto, in comodato gratuito, alla Protezione civile. Come ben si sa, il luogo in cui posizionarlo è stato individuato dopo una serie di sopralluoghi di tecnici della Regione e militari in vari territori, tra i quali quello di Policoro, dove seguì una forte polemica.

Il responsabile della Protezione civile del Comune di Potenza, Pino Brindisi, che si occupa dell'intervento insieme alla Protezione civile regionale e all'ospedale potentino, ha fatto sapere che: “si tratta comunque di alberi non in buone condizioni di salute, abbandonati da anni, molti dei quali rinsecchiti”. Per il responsabile della Protezione civile l’operazione di trapianto richiederebbe tempo, sia perché la messa a dimora delle piante non può essere effettuata nella stagione calda. “Nuovi alberi saranno piantati lungo il pendio adiacente al parcheggio”. Ha precisato lo stesso Pino Brindisi. Per le operazioni di taglio non sono mancate le polemiche da parte di alcuni studi tecnici locali che si occupano di progettazione di spazi vedi pubblici e privati.

Oreste Roberto Lanza