Chiuse le sale cinematografiche il cinema si trasferisce sui piccoli schermi e nelle case di tutti i lucani

È iniziato Visioni Verticali, seconda edizione speciale tutta digitale. Il festival del cinema di Potenza, ideato dall’associazione Polimeri, patrocinato dal Mibact e inaugurato lo scorso dicembre, si trasferisce eccezionalmente online. Fino al 27 dicembre prossimo, chiuse le sale cinematografiche, il cinema si trasferisce sui piccoli schermi e nelle case di tutti i lucani. Un appuntamento come viaggio tra storie, culture e popoli di tutto il mondo. Fino a domenica prossima, saranno disponibili, gratuitamente, sulla piattaforma Teyuto, i cortometraggi finalisti del contest internazionale bandito da Polimeri lo scorso febbraio. Sono state 557 le opere pervenute da tutti i continenti, solo 34 sono arrivate in finale. Tra i finalisti spiccano i corti già pluripremiati e acclamati ai festival internazionali come Happy Birthday con Achille Lauro e Fortunato Cerlino, presentato alla 76esimo Mostra di Venezia, e Pupone di Alessandro Guida, presentato alla 14esima Festa del Cinema di Roma. Il contest prevede quattro categorie: corti, corti di animazione, documentari, vertical movies.

Due le giurie previste per l’assegnazione dei premi. La prima composta dai registi Nicola Ragone e Adelaide Dante De Fino e da Sarah Arduini, 3D animation supervisor, vincitrice del premio Oscar per The Jungle Book. La seconda giuria, quella popolare, composta da qualsiasi spettatore che voglia votare i corti. Basta accedere alla piattaforma Teyuto e mettere un like al corto che si preferisce. L’opera che riceverà più like per ogni categoria vincerà il premio della giuria popolare. Infine, i vincitori del contest saranno proclamati nel corso della serata conclusiva del festival, che si svolgerà il 27 dicembre alle ore 17 in diretta sui social network di Visioni Verticali. La serata finale di Visioni Verticali, in versione virtuale, si aprirà con l’interessante intervista a Emma Dante, regista del film Le sorelle Macaluso.

Oreste Roberto Lanza