Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Il proprietario all'uscita di un negozio ha visto del fumo uscire dal vano motore ed ha subito allertato il 115

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, oggi alle ore 13.00 circa, sono intervenuti in Piazza Istria nei pressi della stazione ferroviaria superiore delle FF.SS. a Potenza per un incendio di un'autovettura. Il proprietario ha parcheggiato la propria auto e all'uscita dall'attività commerciale dove era entrato per pochi istanti, ha visto le fiamme uscire dal vano motore, tempestivamente ha allertato il 115.

I Vigili del fuoco arrivati sul posto hanno trovato l'autovettura in fiamme la quale aveva coinvolto per irraggiamento un'altra autovettura parcheggiata nei pressi, prontamente hanno agito sull'incendio ed evitato il completo coinvolgimento dell'altra autovettura che ha subito lievi danni. I Vigili sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato.