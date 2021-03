Complice anche il freddo e la neve si è rifatta viva in città

In mezzo alla neve è stata ancora una volta avvistata la lupa a Potenza, precisamente tra i prefabbricati di rione Bucaletto. Insomma non riesce proprio a staccarsi dalla città di Potenza: così dopo essere stata riportata più volte nel suo habitat naturale, il bosco in montagna, sola soletta, ha ritrovato la via di casa.

Ecco l'avvistamento fresco di giornata che mostra l'animale a spasso per le vie cittadine. Complice anche il freddo e la neve, la lupa ha deciso di sgranchirsi un po' le zampe e rendersi protagonista degli scatti e dei video dei passanti.

Foto, Tony Vece - GdM