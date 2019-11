La decisione è stata presa in virtù dell’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico

Il Sindaco di Matera ha disposto, con un’ordinanza, la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado nella giornata di domani 12 novembre 2019. La decisione è stata presa in virtù dell’allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico per temporali che il Dipartimento regionale della Protezione Civile

ha fissato al livello rosso in molte zone della provincia di Matera e al livello arancione nella città capoluogo e considerato che si potrebbero verificare situazioni di pericolo per la viabilità da e per Matera, con disagi per gli studenti pendolari.

Silvia Silvestri