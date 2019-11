Il frontman degli Afterhours è stato a Cava del Sole per il sopralluogo dell’evento conclusivo

Manuel Agnelli dopo aver suonato il 29 luglio di due anni fa con gli Afterhours a Cava del Sole per un concerto organizzato a sostegno della fondazione “Francesca Divella”, giovane materana prematuramente scomparsa il 29 giugno 2016, è tornato a Matera.

Questa mattina l’artista è stato a Cava del Sole per il sopralluogo relativo all’evento che la Fondazione Matera-Basilicata 2019 sta organizzando per la cerimonia di chiusura di Matera 2019 in programma il 19 e il 20 dicembre prossimi nella città dei Sassi,

cerimonia che culminerà con un grande evento previsto proprio a Cava del Sole. Manuel Agnelli, nato a Milano il 13 marzo 1966, è un musicista, cantante, produttore discografico, scrittore, personaggio televisivo e rocker italiano, fondatore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours, oggi a Matera è nelle vesti di direttore artistico poiché sarà lui a coordinare l’intero spettacolo di chiusura che vedrà Matera cedere il titolo di Capitale Europea della cultura 2019.

Silvia Silvestri