L'evento è im programma il 20 dicembre nella Cava del Sole

Per la cerimonia di chiusura dell'anno che ha visto Matera Capitale Europea della Cultura, il 20 dicembre nella Cava del Sole ad affiancare Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, saranno Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Rancore ed altri artisti di grande fama internazionale che saranno comunicati nei prossimi giorni. Per Carmen Consoli questo sarà il terzo concerto nella città di Matera dopo quello nell'estate 2003 a Cava della Palomba e quello del 2 agosto 2017 a Cava del Sole. Anche per Daniele Silvestri si tratta di un ritorno nella città dei Sassi dopo il concerto al teatro Duni del 23 marzo 2016. Si legge in un post su Facebook dell'assessore ai Lavori pubblici, Nicola Trombetta: "Come avvenuto per la Cerimonia inaugurale, ancora una volta i cittadini permanenti e temporanei di Matera torneranno nella Cava del Sole (arena, all'aperto) per festeggiare l'anno da Capitale Europea della Cultura che si conclude Venerdì 20 Dicembre alle ore 19:00.

La serata inizierà con i saluti istituzionali e con il passaggio di testimone delle due città che saranno Capitali Europee della Cultura il prossimo anno: l'irlandese Galway e la croata Rijeka. La serata continuerà con il gran concerto finale, coordinato dall'artista Manuel Agnelli con i suoi Afterhours, che, oltre alla band italiana, porterà sul palco della Cava del Sole grandi artisti della scena musicale nazionale quali Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Rancore e artisti di grande fama internazionale che comunicheremo nei prossimi giorni.

Un'esperienza altamente immersiva, attraverso cui rivedere i momenti più emozionanti di quanto avvenuto dal 19 Gennaio al 19 Dicembre, e rivedersi in questa grande operazione di co-creazione con gli artisti, i partner e le comunità che è stata Matera 2019″. Non sarà possibile raggiungere il luogo dell'evento con i propri mezzi. Sarà attivo il servizio navette straordinario Matera Centro-Cava del Sole. Agli eventi si accede con il passaporto di Matera 2019, dopo aver effettuato la prenotazione on line.

Silvia Silvestri