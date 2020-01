A Matera, in classe con i cappotti: al freddo e al gelo i ragazzi dell'ITC Loperfido

Problemi al rientro dalle vacanze natalizie per gli studenti dell'ITC Loperfido di Matera

Il ritorno in classe ha avuto come protagonista il freddo, con aule gelide e studenti e docenti impegnati nelle lezioni con berretto, sciarpe e cappotti. La colpa è soprattutto dei riscaldamenti malfunzionanti e di un impianto termicamente inefficiente. Non è una novità e quanto sta accadendo a questi ragazzi accade ormai spesso in tanti Istituti scolastici d'Italia, soprattutto del meridione. Tanti gli studenti che stanno combattendo con le basse temperature delle aule, secondo i dati statistici, ben il 56%. Tra le regioni più in difficoltà quelle del Sud, complici le prepotenti basse temperature delle ultime settimane. Quasi 6 studenti su 10 stanno patendo il freddo durante le lezioni. Oggi i ragazzi dell'ITC Loperfido di Matera ed i loro rappresentanti, assenti da scuola per un motivo più che giustificato, si sono radunati per l'ennesima volta all'ingresso della Provincia nella speranza di far sentire la loro voce, far valere i loro diritti ed avere delle risposte. Gli studenti raccontano che nella loro scuola, quest'ultimo mese, ci sono stati molti disagi legati al freddo e al malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento, tanti i ragazzi assenti poiché malati e diversi i ragazzi che a causa delle insopportabili temperature, pur perdendo preziose ore di lezione, preferiscono rimanere a casa ma per la Preside l'assenza resta ingiustificata.

Gli interrogativi che fanno eco sono: perché la Provincia temporeggia ancora prima di intervenire, perché non sono date ai ragazzi delle risposte ovvero delle soluzioni alternative e perché, nell'attesa dei necessari interventi di manutenzione, la Preside dell'Istituto non prende dei provvedimenti. I rapporti con gli Enti locali sono spesso problematici: è vero che vi è una spaventosa scarsità di fondi a disposizione per intervenire sull'adeguamento strutturale degli edifici scolastici, però anche quando i soldi ci sono, i tempi di erogazione sono biblici e spesso non adeguati all'urgenza di determinate situazioni. La Legge 23/1996 stabilisce alcuni parametri che devono essere rispettati dalle scuole, non ultimo quello della temperatura, stabilita per legge, che dovrebbe mantenersi intorno ai 20 gradi. Inoltre il Decreto legislativo n.81/2008 indica che la temperatura anche durante i mesi estivi deve essere compresa tra 24 e 27 °C , mentre per i mesi invernali la temperatura deve variare tra 18 e 22 °C .

In tutte e due i casi la tolleranza ammessa è di 1 °C. Anche il tasso di umidità relativa viene considerato dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, infatti, quest'ultima può attestarsi tra il 45 e il 70%. La differenza tra la temperatura interna dell'ambiente di studio e quella esterna, non dovrebbe essere maggiore di 7°C. «Ci auguriamo che il disagio cessi il prima possibile: se lunedì le aule saranno ancora fredde è chiaro che non escludiamo affatto un'altra protesta. Se invece saranno calde come auspichiamo, termineremo la nostra agitazione felici di riprendere serenamente le lezioni» riferiscono i rappresentanti. Nelle scuole vi è l'obbligo di tutelare la salute psico-fisica dei prestatori di lavoro e degli studenti e di assicurare che i locali siano in condizioni tali da evitare qualsiasi danno alla loro salute.

Silvia Silvestri