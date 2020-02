“Above and Beyond”. Cent’anni di astronomia in mostra a Matera

Informare e incuriosire il visitatore raccontando le più importanti e spettacolari osservazioni astronomiche

Continua a Matera, riscuotendo grande successo, la mostra internazionale ?Above and Beyond?, un percorso espositivo appositamente realizzato per celebrare i primi cento anni dell?Unione astronomica internazionale (Iau), con lo scopo di informare e incuriosire il visitatore raccontando le più importanti e spettacolari osservazioni astronomiche e scoperte astrofisiche degli ultimi cento anni. Prima e unica tappa italiana, la mostra propone un viaggio che ripercorre un secolo di incredibili avanzamenti scientifici e tecnologici che sono andati ben oltre ogni precedente immaginazione, in un contesto di collaborazione internazionale aperta, multiculturale e inclusiva.

Al percorso espositivo della mostra si unisce un vasto programma di eventi e iniziative che include conferenze, laboratori, spettacoli e incontri scientifici, mirando a coinvolgere studenti di tutte le scuole del territorio e un vasto pubblico di interessati a conoscere le scoperte e i progressi che hanno caratterizzato la ricerca astronomica negli ultimi cento anni. Un vero e proprio viaggio nel tempo ai confini del cosmo. attraverso le più importanti e spettacolari osservazioni e scoperte astrofisiche dell?ultimo secolo. La mostra rappresenta un progetto pilota realizzato per avvicinare il pubblico all?astronomia moderna e all?esplorazione spaziale. In particolare, la mostra ha l?obiettivo di creare e accrescere l?interesse e l?entusiasmo di tutte le persone, dai più piccoli ai più grandi, verso la ricerca scientifica e in particolare astronomica, rendendo accessibili scoperte e conoscenze raggiunte nell?ultimo secolo di studio e collaborazione internazionale e rivolte all?osservazione e alla comprensione di fenomeni astronomici e all?evoluzione dell?Universo di cui facciamo parte.

La mostra, adatta a tutte le fasce d?età, rimarrà aperta fino al 28 febbraio 2020 presso la sede della Space Academy di Openet Technologies Spa (via dell?Industria, zona Paip 2 ? 75100 Matera). Il programma della Space Academy si compone di più moduli (visita, planetario, laboratori, conferenze, incontri, spettacoli, attività varie) e propone un livello di fruizione variato e flessibile per singoli e per gruppi di qualsiasi età. È necessaria la prenotazione. Openet Technologies Spa è anche partner progettuale attuatore della mostra e del programma associato.

Silvia Silvestri