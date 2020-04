Al via il cantiere di Via Don Minzoni: il viale pedonale tra Piazza della Visitazione e Vittorio Veneto

A Matera è tornato in piena attività il cantiere di Via Don Minzoni per la realizzazione del viale pedonale che collegherà Piazza della Visitazione e Piazza Vittorio Veneto. Nel corso della prossima settimana dal comune annunciano che si dovrebbe procedere con la posa della pavimentazione e presumibilmente entro un mese con la riqualificazione dell’intera area. A partire dal 4 maggio il cantiere coinvolgerà anche il tratto iniziale di Via Ascanio Persio secondo modalità che saranno definite e comunicate ma che sicuramente non comporteranno la chiusura della piazza del mercato e quindi la possibilità per i commercianti di proseguire con le loro attività di vendita.

Ripartiti nella città dei Sassi anche i lavori in Via Casalnuovo, mentre inizieranno lunedì quelli di riqualificazione del percorso pedonale di Via San Biagio, ma gli interventi inizialmente riguarderanno, il tratto tra Piazza San Giovanni e Via Santo Stefano. Il cantiere è previsto durerà circa un mese. Dal 4 maggio potranno riprendere e concludersi infine i lavori di bitumazione di un tratto di Via Lucana e di Via Roma e sarà aperto il cantiere per la ristrutturazione del parcheggio di Via Vena.

Molte le richieste dei cittadini pervenute al comune in merito alle attività di sfalcio dell’erba e di disinfestazione. In molte aree della città inizia a diventare complicato per i cittadini anche stazionare sui balconi o sui terrazzi a causa di una massiccia presenza di zanzare. Dal comune riferiscono che riprenderanno a breve in tutta la città le attività di potatura degli alberi, di sfalcio dell’erba, di pulizia delle caditoie, di disinfestazione e derattizzazione e questo non solo nelle vie principali. Ne ha dato notizia l’assessore all’Ambiente del Comune di Matera, Giuseppe Tragni, che ha spiegato: “Dopo l’interruzione dovuta ai provvedimenti emanati dal Governo per il contenimento della diffusione del coronavirus, da domani provvederemo ad avviare gli interventi di messa in sicurezza e di potatura delle alberature presenti lungo le strade e all’interno dei comprensori scolastici. Si tratta di un piano di attività programmato che recepisce le segnalazioni da parte di cittadini e di autorità di pubblica sicurezza. Il Comune ha incaricato alcuni agronomi di redigere un piano di monitoraggio e di intervento che andremo ad attuare. Sono circa 500 gli alberi interessati. Contemporaneamente – continua Tragni – è stato dato avvio ai lavori di cura del verde urbano attraverso lo sfalcio dell’erba nei diversi rioni della città e all’interno dei parchi pubblici. Entro pochi giorni la macchina tornerà a regime. Nell’ambito del contratto stipulato con il nuovo gestore del servizio di igiene urbano nel sub-ambito metropolitano Matera 1, si sta già provvedendo anche alla pulitura delle caditoie che saranno censite e geo localizzate per consentire il monitoraggio degli interventi futuri. Contestualmente alla pulizia, viene effettuata la derattizzazione a tappeto mentre è già stato effettuato il primo intervento di trattamento anti larvale e di disinfestazione dalle zanzare e dagli insetti. In queste settimane di fermo, il Comune ha continuato a lavorare per permettere la ripartenza immediata dei servizi”.

Silvia Silvestri