Il Sindaco Raffaello de Ruggieri: investiti per le scuole 16,5 milioni di euro



La prossima settimana a Matera riaprono i cantieri per il completamento del nuovo plesso della scuola elementare Bramante. Dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi con i responsabili dell’impresa che realizzerà l’intervento, la Brc di Genova, è arrivato il via libera definitivo alla ripresa dei lavori. Dopo un lungo e vittorioso contenzioso giudiziario, la Brc subentra alla Sikelia costruzioni, azienda aggiudicataria della gara d’appalto, con cui il Comune di Matera aveva risolto il contratto per grave inadempimento il 19 aprile del 2019. L’opera verrà realizzata agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dai contratti originari stipulati e secondo le indicazioni del progetto esecutivo approvato. L’importo residuo degli interventi, al netto dei lavori già effettuati, è di circa 3milioni. L’investimento del Comune è stato complessivamente di 5milioni e 160mila euro. “E’ la risposta concreta – sottolinea il Sindaco Raffaello de Ruggieri - a chi ancora oggi continua ad affermare che il Comune sia disattento ai problemi dell’edilizia scolastica. Per l’adeguamento strutturale e funzionale delle nostre scuole, abbiamo investito circa 16,5 milioni di euro per 12 interventi di riqualificazione”. Questo il programma completo delle opere, alcune realizzate, altre in fase di appalto, sui plessi scolastici di proprietà del Comune di Matera.

1. Manutenzione straordinaria e opere di completamento degli immobili comunali Plesso scolastico di via D’Alessio - Corpo AImporto complessivo € 270.000,002. Manutenzione straordinaria e opere di completamento degli immobili comunali Plesso scolastico di via D’Alessio - Corpo BImporto complessivo € 250.000,003. Lavori di ricostruzione della scuola di via BramanteImporto complessivo € 5.160.000,004. Lavori di straordinaria manutenzione edificio scolastico “F.Nitti”Importo complessivo € 500.000,005. Manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio scuola elementare G. Semeria.Importo complessivo € 48.488,006. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento per la messa in sicurezza della scuola materna di via Frangione – Opere ComplementariImporto Complessivo € 127.270,327. Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitari ed in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, finalizzate all’adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti, alla sicurezza antincendio. Plesso scolastico sito in via Guida – Rione AgnaImporto complessivo € 1.000.000,008. PON 2014-2020 Adeguamento sismico del corpo Aule, superamento barriere architettoniche e efficientamento energetico – scuola media Nicola FestaImporto complessivo € 3.200.000,009. Ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione della scuola “F. Torraca”Importo complessivo € 3.700.000,00



10. Intervento I.T.I. FESR 2014-2020 - Lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della scuola media E. Fermi n.8 “Giustino Fortunato”

Importo complessivo € 830.000,00

11. Intervento I.T.I. FESR 2014-2020 - Lavori di efficientamento energetico Plesso scolastico Via Fermi n.10 “Scuola elementare Guerricchio”

Importo complessivo € 770.000,00

12. Lavori di completamento per la realizzazione palestra e riqualificazione della scuola elementare del Borgo La Martella

Importo complessivo € 602.784,30.

Silvia Silvestri