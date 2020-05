Oggi all'interno della palestra dello stadio “XXI Settembre- Franco Salerno” è partita l’indagine sierologica

In Basilicata il riscontro è positivo. In linea con il trend nazionale, anche se il 50 per cento dei lucani non ha risposto alla chiamata o ha rimandato l’importante appuntamento. A Matera, nella palestra dello stadio “XXI Settembre- Franco Salerno” oggi è partita l’indagine sierologica del Ministero della Salute, per la ricerca degli anticorpi al Sars-Cov-2, portata avanti su tutto il territorio nazionale dalla Croce Rossa attraverso un campione rappresentativo di 150mila cittadini selezionato dall’Istat: 7500 sono i lucani e oltre 800 il numero dei materani contattato in queste ore dai volontari.

Con i volontari della Croce Rossa è al lavoro il personale sanitario dell’Asm nella struttura messa a disposizione dall’amministrazione comunale. La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’effettivo stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine.

Resta valido l’appello diffuso qualche giorno fa: “Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un “piccolo prelievo venoso”. A Matera l’indagine di siero-prevalenza sulla popolazione inerente all’infezione da virus Sars-Cov-2 è iniziata oggi 30 Maggio e finirà nella giornata di domani. I test sono effettuati dalla Croce Rossa italiana ed è la stessa Croce Rossa a coordinare tutte le operazioni.

Silvia Silvestri