Fino a 200 euro per persona e 800 euro per nuclei numerosi

Il Comune di Matera erogherà altri 906 buoni spesa per altrettanti nuclei familiari in difficoltà rientranti nella categoria 2 (persone con redditi e di sostentamento insufficienti ed anche eventualmente assegnatari di altro sostegno pubblico), del bando comunale per la distribuzione degli aiuti alimentari. E’ quanto stabilito dalla delibera di Giunta comunale approvata nei giorni scorsi. 496mila e 200 euro l’importo complessivo delle somme ancora disponibili, di cui 95mila 481 euro rivenienti dalle disponibilità residue dell’Ordinanza del capo della protezione civile e 400mila euro dal fondo regionale Social Card COVID-19.

I buoni spesa saranno distribuiti secondo le linee di indirizzo regionali (fino a 200 euro per persona, minore compreso per nuclei composti da una sola persona, fino a 400 euro per nuclei composti da due persone, fino a 600 euro per nuclei composti da tre componenti, fino a 700mila euro per le famiglie composte da quattro persone, e fino a 800mila euro per quelli da cinque o più persone). Sono state complessivamente 1923 le domande presentate per accedere al contributo in risposta al bando comunale, 666 rientranti nella categoria 1 (persone prive di reddito e di sostentamento) e 1221 nella categoria 2 (reddito insufficiente). I bonus sono stati finora erogati solo ai 666 nuclei familiari, aventi diritto, della categoria 1. “In un momento così difficile per tante famiglie – spiega l’Assessore alle Politiche sociali, Marilena Antonicelli – abbiamo proceduto a soddisfare le richieste di aiuto pervenute.

I buoni spesa saranno erogati secondo le modalità già previste: sms ed e-mail ai recapiti indicati dai richiedenti, i codici pin identificativi personali, per la fruizione dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Il messaggio contiene anche l’importo complessivo del contributo. I beneficiari saranno poi contattati da una delle associazioni partner del Comune di Matera (Caritas, Fondazione antiusura Monsignor Cavalla e Casa di accoglienza Don Tonino Bello-parrocchia di San Rocco) per essere informati sulla lista degli esercizi commerciali in cui è possibile spendere il bonus”. Il Bonus sarà spendibile fino al 31 agosto 2020.