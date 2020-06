Matera e la Basilicata risultati straordinari continuare a credere e a volare alto

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Matera-Basilicata 2019 ha deciso di conferire a Rossella Tarantino l’incarico ad interim della Direzione Generale della Fondazione fino al prossimo 31 luglio La decisione è stata assunta a seguito della scadenza a fine aprile del contratto del dottore Paolo Verri. Materana, Rossella Tarantino,specializzata nel disegno di politiche pubbliche nel settore culturale ed innovazione sociale. Per la Commissione europea, ha preso parte a numerosi panel di valutazione di progetti europei nel settore culturale e media. Manager Sviluppo e Relazioni della Fondazione, ha progettato la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Il suo nuovo impegno "istituzionale", anche se fino a luglio, in che cosa si caratterizzerà? “Lavorerò su tre priorità: per primo – precisa Rossella Tarantino, raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione - chiudere la fase legata alla copiosa e importante produzione del 2019, caratterizzata dall’attivazione di tantissimi contratti. Questa fase avrà il suo culmine nella redazione del bilancio consuntivo.

Altra azione che ci vede impegnati è quella di valutare gli esiti e gli impatti di Matera 2019. Il lavoro è in fase avanzata e culminerà in una serie di appuntamenti con esperti internazionali che ci diranno cosa Matera 2019 ha fatto di buono e cosa di migliorabile. Sulla base di queste valutazioni, dovremo prefigurare cosa saranno Matera e la Basilicata nella fase successiva al 2019, partendo da alcuni risultati che sono già stati evidenziati nel documento presentato il 20 dicembre 2019 al Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, al ministro Franceschini, al ministro Provenzano e a tutto il Consiglio di amministrazione della Fondazione, quindi al Presidente della Regione Bardi, il Presidente della Camera di Commercio Somma, il presidente della Fondazione Adduce, il sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, la Rettrice Aurelia Sole e il Presidente della Provincia Marrese”. Dopo di Matera 2019, la Fondazione dovrà progettare un nuovo futuro. Quali le basi, necessarie per ripartire e come vede l'orizzonte non solo culturale di questa città. “Matera e la Basilicata sono luoghi – sottolinea Rossella Tarantino - in cui si può affermare un nuovo modello di produzione culturale, Matera può affermarsi quindi come modello della co-creazione.

Emblematico in tal senso è il nostro Open Design School: nessun’altra Capitale Europea della Cultura aveva fino ad ora dato vita ad un centro di ricerca, produzione degli allestimenti e trasformazione dei luoghi della produzione culturale. Un centro che ora sta suscitando grande interesse a livello internazionale, tanto da aver vinto un progetto europeo che sta studiando come il modello di Open Design School possa essere esportato anche in altri luoghi. Matera 2019 inoltre è diventato un riferimento per diverse realtà: da più parti ci chiedono come possiamo aiutare altri luoghi a essere rigenerati attraverso la cultura”. Cultura e turismo, Matera fin dal 400, come ben sa, è stata sempre al centro di una crescita non solo culturale. Potremo dire un capoluogo di luce del territorio lucano. Cosa manca ancora per un vero salto di qualità a questo territorio?“Il salto credo lo abbiamo già fatto – conclude Rossella Tarantino - perché c’è molta consapevolezza, come abbiamo visto da un’indagine fatta su 5000 cittadini. Matera e la Basilicata hanno raggiunto risultati straordinari e soprattutto c’è una forte richiesta che si continui a produrre cultura a livelli internazionali molto alti. L’invito:continuare a credere nel futuro della Basilicata e a volare alto”.

Oreste Roberto Lanza