In compagnia della moglie Anna in visita nella città lucana

"3 luglio. Visita nella bellissima Matera, la città famosa per i "sassi", le case scavate nella roccia. Ci sono passato molte volte, sia come turista, sia per fare uno spettacolo. Per Anna, invece, questa è la prima volta ma dice che non sarà l'ultima...". Questo è il post di Gianni Morandi sulla sua pagina Facebook, seguito da una bellissima foto del cantante in compagnia della moglie Anna, vicino la ringhiera del belvedere Luigi Guerricchio nei pressi di Piazza Vittorio Veneto. La terrazza e il suo particolato a tre archi, in questa calda giornata di luglio, ha particolarmente colpito Morandi. In giro per l'Italia per le sue vacanze, il seguitissimo Gianni è tornato ancora una volta a Matera con sua moglie Anna visitando, questa mattina, il centro storico, soffermandosi in Piazza Vittorio Veneto, in Cattedrale, in alcune altre storiche Chiese e passeggiando per i vicoli più caratteristici della città.

"Per le nostre vacanze quest'anno non vogliamo proprio allontanarci dall'Italia, abbiamo deciso di fare qualche tappa scendendo verso sud" ha dichiarato l'artista. Dopo un concerto al teatro Duni a metà degli anni Novanta e la visita alla città avvenuta nel 2012 in occasione della presentazione del film "Padroni di casa" al cinema Comunale, con il suo sorriso contagioso, Gianni Morandi torna nella città Patrimonio mondiale dell'UNESCO. "Quest'anno vacanze in Italia, il paese più bello del mondo! Mare e spiagge stupende, montagne, fiumi, laghi, città piene di arte e storia. Matera è meravigliosa, ci torneremo ancora".

Silvia Silvestri