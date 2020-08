La data di ultimazione dei lavori proclamati sembra essere prevista per fine giugno 2021

Iniziano a Matera i lavori per la riqualificazione urbana del rione Piccianello, nell’ambito del programma straordinario di intervento sulle periferie, si legge in un comunicato della segreteria del sindaco De Ruggieri. I lavori riguarderanno il rifacimento di strade e marciapiedi ed interesseranno l’area all’interno del perimetro compreso tra via Marconi e via San Pardo nonché le vie Nicola Sole e via Sicilia.

Ancora una volta esclusa dai progetti di riqualificazione seppur sfiorata dai lavori programmati via Cererie, nonostante i frequenti allagamenti degli ultimi anni ed incidenti, purtroppo anche mortali, a causa dell’evidente dissesto del manto stradale, così come è stata esclusa la riqualificazione dell’ex area Q8 di via Annunziatella, nonostante fosse stato già disposta a febbraio una bonifica dell’area, anticipata dalla rimozione del totem, della pensilina e di tutti gli altri elementi facenti parte dell’ex stazione di servizio nonché un adeguato ripristino della superficie in piano. La data di ultimazione dei lavori proclamati sembra essere prevista per fine giugno 2021 e gli interventi saranno effettuati nel rispetto delle esigenze delle attività commerciali e del transito pedonale e veicolari. La planimetria dell’area interessata, specifica che le zone in blu si riferiscono al rifacimento dei soli marciapiedi quelle in giallo alle strade.

