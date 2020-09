Un film che promette interessanti numeri di incasso con scene che hanno regalato i soliti brividi

A novembre nei cinema con James Bond con la location di Matera. È previsto per il prossimo 12 novembre l’arrivo nei cinema la 25esima avventura di James Bond che vedrà protagonista, per l’ultima volta, la presenza di Daniel Craig alle prese con inquietanti misteri del passato. L’uscita di No Time To Die (non c’è tempo per morire), distribuito da Universal Pictures International Italy, era in programma per lo scorso 9 aprile, poi la pandemia, ha bloccato tutto posticipando l’uscita al prossimo novembre. Piena di suspense, azioni emozionanti e capovolgimenti di fronte da una scena ad un'altra quella della spia britannica James Bond che viene richiamato dal ritiro a vita privata, in Giamaica, dalla richiesta d’aiuto del vecchio amico della Cia Felix Leiter (Jeffrey Wright).

La missione legata a uno scienziato rapito, però, si dimostrerà più complessa del previsto e riporterà in campo ferite mai del tutte rimarginate nell’animo dell’agente, soprattutto quelle legate all’amata Madeleine Swann (Lea Séydoux), che l’aveva tradito. A fungere da pericolosissima nemesi il misterioso Safin, interpretato dal premio Oscar Rami Malek. Nel cast anche Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana De Armas e soprattutto Lashana Lynch (Captain Marvel), che sembra aver presto il posto di 007. Emozionante, intenso, alcune scene mozzafiato, sono state girate all’interno dei Sassi di Matera: con inseguimenti tra auto e moto, dove spuntava la mitica Aston Martin che ha fatto ormai la storia. Scene che hanno regalato i soliti brividi, quelle di alcuni conflitti a fuoco tra la famosissima spia inglese e alcuni dei suoi più pericolosi nemici e del ponte romano girata nella vicina Gravina di Puglia. Un film che promette interessanti numeri di incasso, una vera uscita di scena, come si dice” col botto” di Craig come Bond. Gli italiani sono in fila ai botteghini.