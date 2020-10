Due giorni di chiusura in occasione dell'arrivo e della partenza della carovana rosa

In occasione dell’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia “Castrovillari – Matera” e della partenza della settima tappa “Matera -Brindisi”, il sindaco di Matera ha integrato e modificato l’ordinanza sulle attività didattiche nei giorni 8 e 9 ottobre. Il Comando Polizia Locale ha evidenziato l’esigenza, emersa in sede di tavolo tecnico presso la Questura di Matera, di prevedere per il giorno 08.10.2020 la sospensione delle attività didattiche, in particolare degli Istituti Superiori, in considerazione delle difficoltà di assicurare il servizio di trasporto extraurbano per gli studenti provenienti da fuori città verso le rispettive località di residenza a causa dei provvedimenti limitativi della circolazione lungo le strade interessate dal passaggio della carovana.

Per questa ragione il sindaco ordina:

– per il giorno 8 ottobre 2020 la sospensione delle attività didattiche di tutti i plessi di tutti gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore della Città di Matera;

– per il giorno 9 ottobre 2020 l’anticipazione del termine delle attività didattiche alle ore 11:00 per i plessi delle Scuole dell’Infanzia di Via Emilia dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e di Via Cererie dell’Istituto Comprensivo “Padre Giovanni Semeria”;

– per il giorno 9 ottobre 2020 la chiusura dell’Istituto di Istruzione Superiore “I. Morra”. Restano confermate tutte le altre disposizioni adottate con l’Ordinanza N. 488 dell’01.10.2020, in quanto non contrastanti con il presente provvedimento. Ordinanda numero 488.

Silvia Silvestri