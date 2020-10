Oggi è partito il servizio nella zona A, dal giorno 22 ottobre al via la raccolta nella Zona B poi il resto

Domani venerdì 16 ottobre 2020 alle ore 10, nella sala Mandela del Comune di Matera si svolgerà una conferenza stampa per illustrare le modalità di avvio della raccolta differenziata porta a porta nella città e le azioni previste per favorirne l’efficacia. Prenderanno parte alla conferenza il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi e il dirigente dell’Ufficio speciale d’Ambito del Comune di Matera, Giuseppe Gaudiano. Nulla ad ora è stato modificato rispetto alle promesse nelle piazze di città. Domani i materani sperano in risposte concrete ai disagi evidenziati ed alle criticità di cui tanto si è parlato negli scorsi mesi ma intanto oggi giovedì 15 ottobre 2020 a Matera, il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, seppur con scarsi risultati in merito alla risposta degli utenti al servizio, è partito proprio come da calendario stabilito con l’ultima Ordinanza Sindacale n. 488/2020 del 01.10.2020 firmata dal sindaco Raffaello De Ruggieri.



Dopo la partenza del servizio avvenuta nei mesi scorsi nei borghi rurali e nella zona industriale, il calendario della differenziata porta a porta prevede l’avvio dalla zona A che comprende, per grandi linee, Agna Le Piane, Cappuccini, Lanera, zona centro tra via Gramsci e piazza Matteotti, Rione Pini e le contrade dislocate lungo questa area. L’esposizione dei mastelli carrellati deve essere effettuata dalle ore 21 alle ore 24, mentre mezzanotte alle ore 6 la ditta provvederà allo svuotamento degli stessi i quali dovranno poi essere rientrati in casa entro le ore 9. Dal giorno 22 ottobre si inizierà con la raccolta nella Zona B e dal 29 ottobre nella Zona C e Zona SASSI. Tutte le informazioni con l’elenco dettagliato delle vie interessate dalla raccolta sono disponibili al sito: https://differenziatasubambitounomatera.it e al sito http://www.comune.matera.it/materapulita E’ disponibile anche una app per smartphone che si chiama IOdifferenzio#sub1

Silvia Silvestri