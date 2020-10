Sospese per motivi precauzionali le lezioni per delle classi della scuola primaria

Michele Ventrelli, dirigente dell’istituto comprensivo Pascoli ubicato in via Lazazzera a Matera, comunica che nella giornata di venerdì 16 ottobre 2020 sono state sospese per motivi precauzionali le lezioni per due classi della scuola primaria di via Lazazzera a seguito di un caso positivo al Coronavirus registrato in una famiglia di due degli alunni che frequentano la scuola materana, in due classi diverse.

Nella giornata odierna, anche nella scuola primaria di via Marconi, sempre a Matera, in seguito ad una comunicazione dell’ASM e all’identificazione di un caso positivo al Coronavirus, sono state tempestivamente sospese le lezioni in due sezioni, al fine di effettuare i necessari accertamenti sanitari volti alla tutela della sicurezza di tutti bambini del plesso, del personale, dei docenti e delle famiglie. La Preside Caterina Policaro, dirigente dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” a cui appartiene il plesso “Guglielmo Marconi”, comunicherà nelle prossime ore alle famiglie sviluppi ed eventuali altri provvedimenti rispetto agli accertamenti in queste ore espletati.

Silvia Silvestri