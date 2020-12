I doni saranno consegnati dalla Slitta degli Elfi di Babbo Natale a Don Angelo della Chiesa di San Rocco

L'assenza prolungata del lavoro per via del lockdown ha portato tantissime famiglie sotto la soglia di povertà. Tantissimi precari, lavoratori a chiamata ma anche dipendenti disoccupati oggi versano in condizioni economiche difficili. Le feste si avvicinano ma per tanti quest’anno è davvero complicato pensare di allestire pranzi e cene, seppur in famiglia o a qualche regalo in più per i più piccoli. A Matera grazie al gruppo Facebook Unione dei cittadini Materani il format “Giocattolo sospeso” è entrato subito nel cuore di tanti, emozionando grandi e piccini nell’attesa del Natale.

Diverse librerie, negozi di giocattoli ed abbigliamento hanno aderito alla solidale quanto speciale iniziativa ideata da questi intraprendenti ragazzi materani, supportati da Diego Santarsia titolare dell’agenzia Animazione Dejavù, il Creativo Stefano Tarasco, Vito Lapolla con Eventi e non Solo ed aiutati nella mission da Don Angelo Tataranni della parrocchia di San Rocco, noto Parroco materano da sempre attento ai bisogni dei più deboli. A Matera, fino alle ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2020, nelle attività del territorio coinvolte, chi può potrà scegliere di acquistare doni per bambini le cui famiglie sono in difficoltà e che quest’anno, molto probabilmente, diversamente non avrebbero la possibilità di sentire il calore delle feste. Tutti i doni, raccolti nei contenitori predisposti nei negozi che hanno aderito al progetto, saranno consegnati dalla Slitta degli Elfi di Babbo Natale nelle mani di Don Angelo Tataranni della Chiesa di San Rocco a Matera, affinché possano essere monitorati e poi consegnati nelle mani giuste, in questo caso di un uomo che da sempre si occupa attivamente di beneficienza sul territorio.

Anche Gluten Free Matera in via Nazionale ha voluto partecipare all’iniziativa del “ Giocattolo Sospeso” donando per i bambini una cesta piena di Alimenti Senza Glutine e Lattosio. Per chi soffre di intolleranza al glutine già normalmente non è semplice organizzare un pranzo, una cena o una serata in compagnia, se poi si pensa a questo periodo così stressante ed ai costi, spesso sopra la norma, dei prodotti senza glutine chiaramente le difficoltà aumentano e i così detti ‘sfizi alimentari’ diventano un optional a cui si è portati a rinunciare. Il negozio specializzato del giovane imprenditore materano Domenico Porcari è diventato in pochissimo tempo a Matera e provincia importante riferimento per chi ha la necessità di acquistare alimenti senza glutine, senza lattosio, senza nichel o vegani, arrivando ad esporre oggi oltre 80 marchi pregiati e controllati in tutta la filiera gluten free.

Per adesioni e/o informazioni sulle modalità e sul monitoraggio, è possibile visitare il gruppo facebook Unione Dei Cittadini – Matera.