“Non faccia in modo da non far pentire i tanti che l’hanno votata”

I beninformati dicono che l’impresa appaltatrice non provvede al ritiro puntuale dei rifiuti in alcune zone della città di Matera. Non so se sia vero. Ma la presenza di rifiuti abbandonati è certa. Questo è sufficiente per invitare il sindaco, prima che la situazione degeneri, ad intervenire con urgenza sia per la relativa rimozione, sia ma per richiamare “al suo dovere” la ditta appaltatrice affinchè svolga con puntualità, senza deroghe e/o distrazioni, la raccolta dei rifiuti in tutte le aree urbane, compresi i borghi.

Sindaco Bennardi, personalmente non la conosco e non mi ha chiesto di votarla; al ballottaggio l’ho votata spontaneamente per azzerare il centrosinistra e il centrodestra uniti nella pessima politica. L’operazione è riuscita. Ora faccia in modo da non far pentire i tanti, come me, che l’hanno votata per un cambiamento amministrativo tangibile della città di Matera, a partire dalla raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

Avv.Leonardo Pinto