Operazione delle squadre Volante e Mobile della Questura di Matera termina con una sparatoria ed un arresto

A Matera nel pomeriggio di oggi un uomo a volto coperto ha tentato una rapina in un’attività commerciale di via Gravina. La rapina non è andata a buon fine grazie all’arrivo della Polizia, in seguito al quale è iniziato un inseguimento ad alta velocità tra le vie cittadine che si è concluso con una sparatoria tra Polizia e malviventi nei pressi degli ex uffici Snam, dove l’auto dei fuori legge è stata speronata e poi bloccata.

I poliziotti erano sulle tracce di un Audi A6 di colore nero con a bordo i due malviventi già dalle 17 di questo pomeriggio. L’auto segnalata da un monitoraggio in Questura, in quanto protagonista di numerosi furti commessi in diverse località della Regione Basilicata ed a Matera città nell’arco di questa settimana, è stata dunque rintracciata in entrata in città da borgo La Martella, poi in via Dante e successivamente in via Gravina. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, uno dei due malviventi è stato catturato mentre un altro complice è in queste ore ancora ricercato dalla Polizia.

Silvia Silvestri