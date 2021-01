La presentazione dei webinar in programma venerdì 8 gennaio in diretta streaming su Facebook

L’istituto Comprensivo Torraca di Matera, nell’ambito delle azioni del Future Lab e in quanto scuola polo regionale per la formazione su molteplici tematiche del Piano Nazionale Scuola Digitale, tra cui il supporto della didattica digitale integrata e le competenze digitali DigCompEdu, propone al personale docente delle scuole di Basilicata di ogni ordine e grado un secondo pacchetto di Percorsi Formativi dal titolo “Learning the future” e “Introduzione alle competenze digitali DigCompEdu” che si terranno in modalità webinar. Il Future Labs Matera, polo regionale per la formazione dei docenti nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale, prosegue nel 2021 le proprie attività con il secondo ricco e articolato programma che prevede la realizzazione – in collaborazione con CASCO Centro per gli Apprendimenti e lo Sviluppo di Competenze e in condivisione di intenti relativamente alle necessità formative del mondo scolastico lucano con l’Ufficio Scolastico Regionale, di un nuovo pacchetto di 29 webinar formativi da svolgere online. Lo rende noto il Dirigente Scolastico dell’IC Torraca di Matera, Caterina Policaro. “I percorsi formativi che mettiamo in campo – prosegue il Dirigente Policaro – grazie a un finanziamento ministeriale relativo alle azioni del PNSD che ci ha designato scuola polo regionale, per circa 700 insegnanti di tutta la regione che ne potranno beneficiare gratuitamente, intendono accompagnare i processi di trasformazione digitale dell’organizzazione scolastica e di adozione della didattica digitale integrata, con grande attenzione alle competenze da sviluppare e alle ricadute nelle singole scuole di ogni ordine e grado. In questo momento di grande incertezza legato alla pandemia da covid-19 e al dover gestire le scuole nella loro complessità assicurando il diritto allo studio sia in presenza che a distanza, la scuola digitale in Basilicata anche nel 2021 riparte dal Future Lab!.

Alcune tra le proposte riguardano la Didattica Digitale Integrata: Coinvolgimento e valorizzazione professionale, l’uso didattico delle risorse digitali, le nuove pratiche di insegnamento e apprendimento, la valutazione e valorizzazione delle potenzialità degli studenti scoperte grazie al digitale, arte e tecnologia, fabbricazione digitale, digital design, storytelling, coding, social media education, ben design, gamification, pubblico speaking in video, consapevolezza digitale ecc. L’approccio metodologico di questi 29 percorsi webinar porrà particolare attenzione agli aspetti didattico-pedagogici oltre a quelli tecnici e digitali, in quanto elementi ritenuti necessari per favorire i processi di apprendimento e di sviluppo oltre che di applicazione concreta delle competenze digitali trasversali che concorrono a far andare avanti la didattica. Sono convinta che la ricchezza di stimoli che, comunque, questo periodo di emergenza ha donato al mondo della scuola tutta debba essere sempre più messa a sistema al fine di innovare realmente la didattica presente e futura che non può prescindere dalle innovazioni e dalla tecnologia. Proprio per questo, sempre attraverso il Future Lab, ci saranno ulteriori proposte formative nel corso di questo anno scolastico e del prossimo.”

Alcune informazioni utili. L’articolazione della proposta formativa 2021 sarà presentata in un incontro online che si terrà Venerdì 8 gennaio 2021 alle ore 17.00 in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo Torraca, dal titolo “FORMARE AL FUTURO: la scuola tra gestione dell’emergenza e la sfida dell’innovazione didattica. Un dialogo e confronto tra la Prof.ssa Caterina Policaro – Dirigente Scolastico dell’IC Torraca e del Future Labs Matera, la Prof.ssa Patrizia De Franco – Dirigente scolastico del Liceo classico e artistico “Duni-Levi” di Matera e il Dott. Enrico Carosio – pedagogista, docente universitario, formatore, responsabile del coordinamento scientifico CASCO. Sono aperte le iscrizioni ai 29 percorsi formativi, da sviluppare a distanza, che si svolgeranno da gennaio a maggio 2021. 25 sono i posti disponibili per ogni singolo webinar. Le pre-iscrizioni ai percorsi formativi si possono effettuare fino al 17 gennaio 2021. Per presentare le domande di partecipazione si invita ad accedere al seguente link https://forms.gle/tUrMhAvS1ZpfnJLK9

I corsi introduttivi alle competenze digitali (DigCOmpEdu) prevedono n. 3 incontri da 2 ore e i corsi “Formare al futuro” prevedono n. 5 incontri da 1,5 ore. Ogni docente ha la possibilità di esprimere la preferenza per un massimo di n.3 webinar. Il Future Lab Matera, visto il successo della prima edizione nella quale sono stati formati circa 500 docenti lucani, garantirà nel limite del possibile la partecipazione ad almeno un webinar tra quelli prescelti.