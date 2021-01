La nuova data annunciata dalla produzione del film è quella di venerdì 8 ottobre 2021

Rinviata ancora una volta l’uscita dell’attesissimo film “No time to die”, della saga dell'agente segreto più famoso della storia. È il terzo rinvio della data lancio del film, con Daniel Craig nel ruolo di James Bond, girato nel centro storico della città di Matera. La Mgm ha annunciato l’annullamento della presentazione che doveva inizialmente aver luogo ad aprile dell'anno scorso, rimandata per l'emergenza sanitaria in corso che ha inevitabilmente cambiato i programmi e fatto slittare anche le successive date stabilite, ovvero quella del 12 novembre 2020 e quella del 2 aprile 2021.

La nuova data annunciata dalla produzione per il film con James Bond girato anche nei Sassi di Matera è quella di venerdì 8 ottobre 2021. Prodotto dalle società MGM e Universal e dai produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli il film è stato girato in Italia tra i Sassi e il centro storico di Matera, lungo la costa lucana tra Riva dei Ginepri, Marina di Pisticci, Maratea e Sapri, in parte nella vicina Gravina in Puglia ed in altri quattro Paesi: Jamaica, Norvegia, Scozia e Inghilterra.

Silvia Silvestri