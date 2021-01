Send by email

La ragazza è uscita di casa senza dare alcuna notizia del suo allontanamento

Non si hanno più notizie da martedì pomeriggio 26 gennaio di Doriana Festa. La giovane di 26 anni si è allontanata dalla propria abitazione di Matera, non dando più notizie di sé. Dopo alcune ore è scattato l'allarme che ha messo subito in moto la macchina delle ricerche. La ragazza è alta circa 165 cm, corporatura media, con capelli lunghi colore mogano e con occhi marroni.

Al momento dell’allontanamento indossava un giubbotto rosa con il pellicciotto al collo, pantaloni leggins di colore nero, scarpe tipo polacchine di colore grigio. Chiunque potesse fornire notizie utili per il suo rintraccio è pregato di contattare la Sala Operativa della Questura tramite il 113. Al momento ancora nessuna ipotesi è stata fatta, ma una cosa certa è che sono ormai tre giorni circa che non si hanno notizie su di lei.