Piero Marrese: un rilancio con lavori di messa in sicurezza e una riorganizzazione del patrimonio librario

Partono i lavori di manutenzione della biblioteca provinciale di Matera ”Tommaso Stigliani”, il centralissimo edificio a ridosso di piazza Vittorio Veneto. Si tratta di lavori propedeutici ad un rilancio della storica istituzione materana, con lavori di manutenzione straordinaria già programmati da diverso tempo per la messa in sicurezza. Si parte con la riparazione del tetto che da tempo soffre di infiltrazione di acqua per dare, poi, seguito ad un progetto generale di riorganizzazione della struttura e dei propri preziosi contenuti. Nel pratico si dovrà decidere quali documenti cartacei hanno ancora validità storica e quali meno, quest’ultimi saranno depositati in altre strutture per fare spazio alle collezioni centrali. Un lavoro e un impegno finanziario importante nell’ottica di un concreto rilancio appena la pandemia lo permetterà.

“Abbiamo avviato un processo volto al rilancio della Biblioteca provinciale, che sarà articolato in lavori di messa in sicurezza e in una riorganizzazione del ricco patrimonio librario – sostiene Piero Marese, presidente della provincia, raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione - in quest’ottica di revisione del materiale superfluo ivi contenuto in perfetto raccordo con il responsabile della biblioteca stessa. In questa fase è in atto l’accantonamento temporaneo in depositi esterni alla biblioteca di copie, opuscoli, riviste e materiale già presenti in più copie nonostante le ricorrenti donazioni e omaggi ad altre biblioteche, e quindi non più rispondenti alle esigenze dell’Ente. Sarà cura dell’amministrazione provinciale decidere la collocazione definitiva del materiale in questione”. Un intervento programmato e pensato in perfetto raccordo la il direttore della biblioteca Antonella Nota.

“Il Presidente Marrese ha da tempo- sottolinea Antonella Nota – iniziato un confronto in prefettura e con il presidente della giunta regionale, Vito Bardi, per avviare un progetto più grande che riguarderà tutta la struttura di questo importante stabile”. Per adesso l’attività all’interno della biblioteca è limitata al solo prestito e consegna dei libri senza alcuna possibilità per l’utenza di sostare. La Biblioteca Provinciale – ha concluso Piero Marrese - rappresenta un punto di riferimento per la città di Matera e per tutto il territorio della Provincia dal punto di vista culturale e storico, e l’amministrazione provinciale sta lavorando affinché sia parte attiva di un percorso di crescita e coinvolgimento per tutta la comunità”. Una biblioteca che diventi centrale nella vita dei materani.

Oreste Roberto Lanza