“L’investimento più importante: aumentare il capitale sociale, lavorare sulle relazioni, sul senso di comunità e fiducia”

Traguardo importante quello odierno per la residenza per anziani Monsignor Brancaccio che oggi ha riaperto ai parenti con un flash mob contro il coronavirus. A 7 giorni dalla seconda dose del vaccino, tutti gli anziani e gli operatori sanitari della struttura hanno salutato il lockdown vissuto con un lungo applauso a tempo di musica, riaprendo simbolicamente le porte della Residenza. È chiaro che, prima di tornare alla normalità, sarà necessario verificare l’effettiva risposta immunitaria degli anziani continuando a monitorare costantemente l’andamento del dato epidemiologico anche all’esterno della Residenza, ma oggi una giornata ricca di emozioni e di grande entusiasmo ha coinvolto gli ospiti della struttura materana. L’arcivescovo Mons. Caiazzo ha presieduto la celebrazione eucaristica chiesta dagli anziani in segno di gratitudine indossando la casula che indossò San Giovanni Paolo II durante la visita pastorale del 1991 a Matera, occasione durante la quale il Papa volle sostare proprio al Brancaccio. La casula era stata affidata al Brancaccio all’inizio della pandemia proprio dal Vescovo ed oggi la preziosa reliquia oggi è stata da lui indossata per tutta la durata della celebrazione eucaristica. La tecnologia, l’intelligenza artificiale e la domotica sono preziosi alleati in questa nuova fase per la cooperativa Il Sicomoro, che trasformano il Brancaccio da casa di riposo in hub di servizi per la terza età. Oltre all’importante lavoro di ristrutturazione degli ambienti e degli arredi, la graduale introduzione di servizi innovativi oggi completa l’offerta nei confronti degli ospiti della struttura, introducendo nuove attività volte a realizzare un modello innovativo anche di integrazione sociale.

Rivolgendoci al direttore sanitario della struttura Dott. Bartolomeo Silvestri: Oggi giorno di San Valentino il Brancaccio celebra un ambito ed importante obiettivo con un evento che trasmette grande speranza, frutto sicuramente di un meticoloso oltre che graduale percorso. Cosa cambia oggi in concreto per gli ospiti della residenza?

“Mentre ci godiamo questo momento, dopo aver vaccinato tutti gli ospiti e gli operatori, siamo finalmente in condizione di riaprire la struttura alle famiglie degli ospiti, seppur con tutte le precauzioni e le regole che restano immutate per prevenire casi di infezione da Covid, secondo un calendario che eviti assembramenti, al fine di realizzare il benessere psicofisico di abbracciare i familiari e che è un importante valore aggiunto per il mantenimento dello stato di salute. Nella mia funzione di Direttore Sanitario della struttura, vedo con assoluta soddisfazione l’essere riusciti a giungere al traguardo della vaccinazione per ospiti e personale della RSA Brancaccio senza aver registrato alcun caso di positività al virus, in questo momento difficile dovuto alla pandemia di Covid-19. Questo importante risultato è stato possibile grazie alle misure di prevenzione messe in atto dal punto di vista sanitario ed organizzativo – continua Bartolomeo Silvestri - ma anche e forse soprattutto al sacrificio degli ospiti in primis e delle loro famiglie, che hanno vissuto un lungo periodo di lontananza fisica con stoica sopportazione e degli stessi operatori, che con spirito di abnegazione encomiabile, hanno modificato anche il loro comportamento fuori dalla struttura per ridurre al minimo la possibilità di contagiarsi e quindi di contagiare gli ospiti. Ma fermarsi a questo, pur con un risultato che ci gratifica moltissimo in un panorama nazionale che ha visto una elevato numero di contagi nelle residenze per anziani, sarebbe riduttivo. Abbiamo approfittato di questo periodo di forzata chiusura, per perfezionare ed ampliare l’offerta di servizi sanitari agli ospiti, nell’intento di spostare l’asse della assistenza dall’Ospedale verso il Territorio, del quale il Brancaccio ambisce a diventare “caposaldo” e riferimento, dotando la struttura di standard assistenziale di livello superiore per il tipo di pazienti fragili ospitati”

Dal punto di vista sanitario cosa si intende per servizi innovativi e in che modo questi completano l’offerta nei confronti degli ospiti della struttura?

Il prossimo futuro vedrà, fra le altre cose, gli ospiti muniti di dispositivi indossabili per monitorare in telemetria i parametri vitali (pressione arteriosa, ecg, saturazione di ossigeno, temperatura corporea) ed il posizionamento nelle camere di sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria, della temperatura e dell’umidità, già oggi sono state introdotte novità significative nell’assistenza. Oltre alla presenza, ormai istituzionalizzata, tutti i giorni, della direzione sanitarie e del medico in struttura per le eventuali necessità di salute immediate, con possibilità di eseguire anche indagini strumentali di base, come ad esempio l’elettrocardiogramma, si è organizzato un pool di professionisti, alcuni dei quali operano volontariamente, composto da un Cardiologo, da uno specialista di Medicina interna volontario (già Primario Ospedaliero), da un Ortopedico volontario (Primario ospedaliero ancora in attività) da un Geriatra, da un Neuro-psichiatra, e da un gruppo di Medici di Medicina Generale con elevata competenza.

Abbiamo chiesto al direttore del Brancaccio Luca Iacovone: Protetti e protagonisti, gli anziani della residenza Brancaccio ancora una volta celebrano un importante traguardo. Cosa rappresenta questo step per la struttura e per i suoi ospiti?

“La pandemia ha stretto ancora di più questa piccola comunità, abbiamo sentito di essere tutti sulla stessa barca: la disattenzione, la leggerezza di uno solo poteva mandare all’aria i sacrifici di tutti. Al contrario abbiamo fatto una bellissima esperienza di fiducia e responsabilità. È stato questo l’investimento più importante che abbiamo fatto per aumentare la sicurezza al Brancaccio: aumentare il capitale sociale, lavorare sulle relazioni, sul senso di comunità e fiducia”.

Come nasce l’idea del flashmob?

“Abbiamo bisogno per un attimo di esorcizzare le paure e le tensioni che abbiamo vissuto in questi mesi. Sappiamo bene che è troppo presto per parlare di ritorno alla normalità, che nulla cambia rispetto delle regole di prevenzione, ma ora occorre fermarci e farci tutti insieme un lungo applauso. Ce lo siamo meritati! Stringerci tutti insieme in questo applauso che non è solo di liberazione, ma è soprattutto un applauso di costruzione: serve a cementare le mura, a tenere uniti i mattoni di questa bellissima e variopinta comunità”.

