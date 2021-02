Intercettati e fermati da una volante della Polizia sono stati sanzionati

Due automobilisti sono stati fermati dalla Polizia la scorsa notte a Matera intono alle ore 22.00 in via Passarelli. I due giovani automobilisti approfittando delle strade vuote, a causa del coprifuoco, attraversavano le vie cittadine oltre il limite consentito di velocità come se fossero su un autodromo e non in un centro abitato mettendo a rischio la loro vita e quella di eventuali malcapitati.

L’ebrezza delle alte prestazioni è durata poco, intercettati, sono stati fermati da un’auto civetta della Polizia e da una volante che dopo aver effettuato i controlli di rito hanno provveduto a sanzionare gli incauti ed incoscienti automobilisti.

Silvia Silvestri