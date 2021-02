Decaro: “L’amicizia che ci lega a Matera è un valore aggiunto per la buona riuscita di questo appuntamento”

La città di Matera e la Città metropolitana di Bari sottoscriveranno nei prossimi giorni, con luogo e data da definire, un protocollo di intesa per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale della macro regione Bari-Matera. E' quanto prevede una delibera della giunta comunale della Città dei Sassi, che riprende e amplia le opportunità di collaborazione di una precedente intesa del 2017 tra i due Comuni e altre realtà murgiane in vista dell'anno di Matera capitale europea della cultura 2019.

Il sindaco Antonio Decaro, ha già partecipato ad un incontro in Prefettura con il capo della struttura di missione del Ministero degli Affari esteri, il ministro plenipotenziario Giuseppe Scognamiglio, nel capoluogo pugliese per un sopralluogo organizzativo. Sono quattro i luoghi individuati a Bari per ospitare le delegazioni e le altre iniziative in occasione del G20 dei ministri degli Esteri in programma a Matera il 28, 29 e 30 giugno e che vedrà coinvolte le città di Matera, Bari e Brindisi. Probabilmente le sedi baresi saranno il Castello Svevo, il Fortino napoleonico, il teatro Petruzzelli e l’Hotel delle Nazioni.

«La città di Bari è pronta e disponibile ad offrire supporto logistico e ricettivo alla città di Matera e all’evento - ha detto Decaro - in questi anni abbiamo maturato esperienze e capacità nella gestione di grandi eventi come questo e l’amicizia e la sinergia che ci lega a Matera non può che rappresentare un valore aggiunto per la buona riuscita di questo appuntamento. A questo - per Decaro - si aggiunge la capacità ricettiva della città che si basa su un’offerta di strutture di altissima qualità che rappresentano oggi uno dei punti di forza di Bari e della Puglia. Di questo non possiamo che ringraziare i tanti imprenditori dell’industria alberghiera e ricettiva che in questi anni hanno sempre creduto nelle potenzialità del territorio e hanno investito nelle proprie attività. Anche in questa occasione - ha concluso - sapremo essere insieme all’altezza della scelta che il Ministero ha fatto».

Silvia Silvestri