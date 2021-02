Un ciclo di conferenze informali di divulgazione gratuite per discutere con esperti delle tematiche affrontate

Di parole ostili, buttate nella rete, si parlerà nell'incontro di BackLInkCamp "HateSpeech e Cyberbullismo: la rete ostile" che si terrà domani pomeriggio, domenica 21 febbraio 2021 dalle 18.30 alle 20.00 in diretta streaming su Facebook e su YouTube. BackLinkCamp è un ciclo di conferenze informali di divulgazione, gratuite, per discutere di cultura e società digitale e social media con esperti delle tematiche che di volta in volta si alternano nella programmazione. Del collettivo organizzatore dell’iniziativa online fa parte Caterina Policaro, Dirigente Scolastica lucana da sempre attenta alle tematiche di consapevolezza di uso del digitale a scuola e nella comunicazione.

I social network sono una estensione di ognuno di noi, non qualcosa di avulso, il confine tra reale e virtuale non esiste più da tempo e con la didattica a distanza e lo smart working è chiaramente aumentato il numero degli utenti quotidiani. Sono lo specchio di quanto possa avvenire nella realtà, tra persone, specialmente a livello di toni voce per le conversazioni. I toni possono essere gentili e le parole pacate, oppure aggressivi con parole anche volgari volte all’umiliazione ed offesa dell’interlocutore. Dal cosiddetto web2.0 in poi, sino all’avvento di ogni tipo di canale social pubblico o privato, sono aumentati i contesti in cui entrare in relazione, anche con persone sconosciute, e intrattenersi in condivisioni e conversazioni. Non mancano le occasioni denigratorie e i fenomeni sempre più diffusi di atteggiamenti ostili che vanno sotto il nome di cyberbullismo e di hate speech.

Un tema molto ampio che riguarda gli adulti come i più giovani e, di conseguenza le scuole che devono intervenire e prevenire con adeguati strumenti a supporto. Gli ospiti della puntata del 21 febbraio sono: Caterina Policaro, dirigente IC Torraca Matera, Flavia Rizza, testimonial cyberbullismo, Stefania Buoni, attivista e autrice fondatrice, COMIP – Children of Mentally Ill Parents, Vera Gheno, sociolinguista e autrice, Flavia Marzano, consulente per la digital transformation, Orazio Spoto Presidente Instagramers Italia e formatore Parole Ostili Academy, Roberto Favini, Business Data Analyst. Modera la newsmaker e consulente in comunicazione, Francesca Ferrara.

