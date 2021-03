E’ toccato agli insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine e Vigili del fuoco

Da oggi la Basilicata, nonostante gli sforzi di tanti a causa dei dati registrati negli ultimi giorni ben oltre i parametri dati dal Comitato tecnico – scientifico, è nuovamente in zona rossa. Sono vietati gli spostamenti e non si può uscire dalla propria abitazione se non per giustificate e «comprovate necessità» e comunque sempre muniti di autocertificazione per giustificare i motivi di lavoro, salute ed urgenza.

A Matera la campagna vaccinale anti-Covid per gli over ottantenni continua ed intanto, è iniziata nel pomeriggio di oggi, presso gli ambulatori vaccinali predisposti nella tendostruttura adiacente l'ospedale Madonna delle Grazie, la somministrazione dei vaccini anti-Covid anche al personale scolastico, alle Forze dell’Ordine ed ai Vigili del Fuoco. Purtroppo da registrare lunghe file, con tantissimi cittadini materani che dopo aver preso il ticket numerato al loro arrivo, hanno dovuto aspettare diverse ore prima di veder arrivare il proprio turno e di ricevere la propria dose vaccinale. La speranza è che in seguito alle difficoltà odierne si possano trovare modalità procedurali o logistiche più consone.

Silvia Silvestri