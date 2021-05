Per la puntata sono stati scelti due alberghi di Matera, uno di Policoro e uno di Bernalda



Lo chef Bruno Barbieri è tornato in Basilicata, ospite della città di Matera e presto anche di in due altri comuni della provincia di Matera per le riprese di una nuova puntata del suo programma “4 Hotel”, giunto alla quarta edizione e in onda su Sky. L’iniziativa è stata sostenuta dall’Apt Basilicata, l’ente di promozione turistica diretto da Antonio Nicoletti.

Il format del programma prevede che quattro proprietari di hotel della stessa area geografica si sfidino per dimostrare l’eccellenza della propria attività. Ogni albergatore ospita gli altri tre presso la propria struttura, accompagnati ogni volta dallo chef Bruno Barbieri nel ruolo di giudice. Lo chef ricordiamo che è già stato qualche anno fa a Matera in compagnia di Antonio Canavacciuolo, Joe Bastianich e Carlo Cracco, in occasione di una puntata del talent Masterchef girata nei Sassi il 23 maggio 2016 e trasmessa per la prima volta su Sky il 5 gennaio 2017. Per la puntata di “4 Hotel” che vedrà protagonista la suggestiva Basilicata sono stati scelti due alberghi di Matera, uno di Policoro e uno di Bernalda. La puntata sarà trasmessa il 1° luglio 2021 su Sky (pay tv) e a seguire anche in chiaro su Tv8 e sarà sicuramente importante occasione di promozione del turismo lucano.

Silvia Silvestri