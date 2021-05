Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Messaggio rivolto a Mattarella, Draghi e Franceschini sui lavori a Muria Timone

I lavori in corso a Matera per realizzare il Parco della storia dell'uomo a Murgia Timone "stanno provocando profonde alterazioni al paesaggio materano", danneggiando "un elemento strutturante del paesaggio storico-ambientale che, con i Sassi e la gravina, caratterizza Matera, 'core-zone' del sito Unesco". Lo hanno scritto 14 associazioni di Matera - che nel 2019 è stata Capitale Europea della Cultura - in un appello inviato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al Ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini.

Fra i firmatari del documento vi sono la Fondazione Sassi, Italia Nostra, Legambiente e la sezione lucana dell'Istituto nazionale di urbanistica. Le 14 associazioni hanno definito "sciagurata" la decisione di progettare il parco della storia dell'uomo: i lavori priveranno i turisti dell'"alterità dei luoghi e delle culture".