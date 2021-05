Il centauro è morto sul colpo andando a sbattere frontalmente con il furgone

Incidente stradale mortale ieri sera a Matera sulla strada statale 7 nei pressi dell’uscita di Matera Nord sotto il viadotto di via Trabaci intorno alle 23.00. A perdere la vita un centauro trentenne che per cause in fase di accertamento è andato ad impattare contro un furgone che si stava immettendo sulla strada, con il motociclista che sulla corsia opposta non ha potuto evitare lo scontro.

A nulla sono serviti i soccorsi immediati dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro constatare il decesso. Ferito invece il conducente del furgone che è stato trasportato in ospedale. Ferito anche il conducente di un’auto che transitava in quel momento e che si era fermato per prestare soccorso. Sul posto la Polizia stradale.