Il 26 maggio, dopo poco più di un anno, l’Azienda Sanitaria di Matera riprenderà l’erogazione dei percorsi volti a garantire il Diritto della donna all’interruzione volontaria della gravidanza, da febbraio scorso infatti, le donne di Matera e provincia dovevano recarsi a Potenza per usufruire di tale prestazione. Il servizio di IVG sarà garantito con cadenza quindicinale presso l’Ospedale Madonna delle Grazie.

L’ASM, consapevole dell’importanza dell’erogazione di questa delicata ed importante attività, è affianco delle donne e le sostiene attivamente e in tutte le circostanze nel rispetto della legge 194 del 1978 “Norme per la tutela della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza”. Di fondamentale importanza il ruolo del consultorio che vanta delle professionalità indispensabili al supporto psicologico e clinico di tutte le donne che decidono di intraprendere questa strada. La possibilità di esercitare un proprio diritto non deve escludere mai la piena consapevolezza della scelta. È garantito il duplice percorso farmacologico e chirurgico così come da vigente normativa.