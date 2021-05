Attività e visita guidata presso il mercato coperto di Campagna amica Coldiretti in Via Vena a Matera

“Da quando le giornate lo consentono, diverse classi della scuola primaria Marconi e della scuola di I grado Torraca hanno avuto modo di partecipare, durante l’orario scolastico, ad attività e visite guidate presso il mercato coperto di Campagna amica Coldiretti in Via Vena, a Matera. Nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio, abbiamo valutato che, in un anno scolastico così complesso in cui sono state limitate causa covid anche le attività sul territorio cittadino, potessimo approfondire le tematiche dell’alimentazione sana e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari lucani. Pertanto la sinergia e la collaborazione attivata con Coldiretti, hanno letteralmente portato, per i nostri ragazzi e ragazze, “la campagna lucana in città”.

Accompagnati e sapientemente guidati di volta in volta dai produttori, gli allievi dell’IC Torraca hanno ascoltato le storie di un ampio paniere di prodotti della filiera agricola di Basilicata e, nell’area didattica dello spazio del mercato, hanno partecipato attivamente a laboratori e incontri oltre che avere anche la possibilità di assaggiare e degustare. Ringrazio Coldiretti e la dott.ssa Laura Giannatelli in particolare per averci aperto le porte di questo luogo di valorizzazione e promozione diretta delle eccellenze agroalimentari lucane, certa che quanto cominciato in via sperimentale con la nostra scuola possa essere da stimolo per ulteriori attività di educazione alimentare e non solo, nel futuro.” Nella mattinata di Venerdi 21 maggio, le classi saranno nuovamente al mercato coperto di Campagna Amica, a partire dalle 11.00 per la visita e la partecipazione al laboratorio sulla produzione del miele biologico con Franco Rondinella del pluripremiato miele lucano L’Oro dei Fiori. Lo dichiara il Dirigente Scolastico dell’IC Torraca Matera, Caterina Policaro.