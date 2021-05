Send by email

Bennardi: “Una strada per ricostruire il futuro, abbattendo i confini”

In vista del prossimo G20, che ospiterà a fine giugno le delegazioni dei ministeri degli esteri dei venti Paesi dell'economia del mondo a Matera e che vedrà il coinvolgimento della città di Bari, questa mattina nella sala municipale del Comune di Altamura, i sindaci di Bari, Antonio Decaro, e di Matera, Domenico Bennardi, hanno siglato una intesa per la definizione e la realizzazione di azioni strategiche condivise in materia di promozione turistica e culturale della macroregione Bari-Matera.

L'accordo - riferisce una nota - si inserisce nel solco delle esperienze che, negli ultimi anni, hanno accomunato le due città, a partire dalla condivisione di obiettivi di cooperazione strategica, poi concretizzatisi nella stipula di vari accordi istituzionali in ambito di mobilità, servizi per le città intelligenti, turismo e cultura, sulla base dell'esperienza di Matera Capitale europea della Cultura 2019 e della candidatura di Bari a Capitale italiana della Cultura 2022.