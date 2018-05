A Melfi uccide moglie e poi si suicida

Creato Martedì, 08 Maggio 2018 11:57

Un uomo di 33 anni a Melfi questa mattina ha sparato alla moglie di 27 e si è poi suicidato. L'omicidio-suicidio è avvenuto intorno alle 7.30 nella loro abitazione del centro storico della cittadina lucana in cui abitavano. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era una guardia giurata. Sull'episodio sono in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza. Si trattava, dicono i conoscenti, di una coppia apparentemente serena, che mai ha destato sospetti del loro malessere quotidiano. Il matrimonio è stato celebrato circa un anno mezzo fa. Lui, Antonio Girardi, 33 anni di Melfi, lei 27 straniera originaria dell’Est Europa. Non è ancora chiaro il movente che avrebbe spinto Antonio a uccidere con un’arma da fuoco la giovane donna e poi a togliersi la vita con la stessa arma. Sono in corso adesso le indagini per capire la vera dinamica dell’accaduto. Nella cittadina federiciana è tanto lo sgomento per la triste storia consumata.

Commenta l'articolo