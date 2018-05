Si rifornivano di droga in Marocco. 13 arresti

Creato Mercoledì, 09 Maggio 2018 14:32

Si rifornivano di droga, in particolare hascisc e cocaina, dal Marocco - da cui provenivano ingenti quantità di stupefacenti - per poi rivenderla in tutta la Basilicata e in alcune zone della Puglia attraverso una fitta rete di pusher e sulla base di un'organizzazione strutturata che non aveva contatti con clan mafiosi delle regioni limitrofe, ma che gestiva direttamente acquisti e vendite, anche imponendo il controllo del territorio con minacce, estorsioni e attentati dinamitardi. I particolari dell'operazione - che oggi ha portato a 13 arresti - sono stati illustrati a Potenza, in una conferenza stampa.

