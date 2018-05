Noepoli, uomo disperso nelle campagne. Attivate le ricerche

Creato Venerdì, 11 Maggio 2018 00:30

Si sono perse le tracce da questo pomeriggio di Antonio Trupo di 69 anni di Noepoli. A dare l’allarme i famigliari non vedendolo rincasare dopo che l’uomo era uscito di casa per andare ad asparagi ed ha fatto perdere le proprie tracce, non rispondendo neanche al cellulare. Al momento le ricerche sono in corso tra i territori di Noepoli, zona Farneta e San Costantino Albanese, con l’impiego della Protezione Civile Gruppo Lucano, Carabinieri, Soccorso Alpino e con l’ausilio di alcuni cani cinofili. Nelle ricerche sono impegnati anche alcuni volontari e i familiari dello scomparso.

Redazione

Commenta l'articolo