Trovato senza vita l’uomo scomparso a Noepoli

Creato Venerdì, 11 Maggio 2018 14:08

E’ stato trovato senza vita Antonio Trupo di 69 anni di Noepoli, allontanatosi ieri pomeriggio da casa senza dare più notizie. Il ritrovamento questa mattina verso le 11:00 all’interno di una grotta in località Timpone in territorio di Noepoli. Il corpo, molto probabilmente rimasto bloccato all’interno per della caduta di terra all’ingresso della grotta, era rannicchiato in un angolo. A trovare il 69enne gli uomini della Protezione Civile Gruppo Lucano, Carabinieri ed il Soccorso Alpino. Ricordiamo che l’uomo era uscito di casa per andare ad asparagi ed ha fatto perdere le proprie tracce, non rispondendo neanche al cellulare.

Commenta l'articolo