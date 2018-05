Francavilla S.S., sulla Sinnica un furgone impatta su due grossi cinghiali

Creato Lunedì, 14 Maggio 2018 14:00

Ennesimo incidente stradale provocato da cinghiali. Questa volta ad essere coinvolto un furgone che nella tarda serata di ieri nei pressi del bivio per Francavilla sul Sinni, si è visto improvvisamente attraversare l’asse stradale da due grossi cinghiali che l’autista del mezzo non ha potuto fare altro che investirli in pieno ed ucciderli. Diversi i danni al mezzo con enorme spavento per l’autista. Dall’inizio dell’anno sulla Statale Sinnica si contano ormai una decina circa di incidenti provocati dai cinghiali, fenomeno preoccupante che va subito preso in seria considerazione dalle autorità competenti.

Claudio Sole

Foto: Andrea D'Agostino

