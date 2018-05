Ditta boschiva lucana denunciata per commercializzazione di legno di illegale provenienza

In località “La Capriola” in agro di Pomarico i Carabinieri Forestali di Montescaglioso avevano già denunciato il proprietario di alcuni terreni per aver eseguito, sprovvisto delle prescritte autorizzazioni, il disboscamento di un’area di circa 46.000 m2 sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Successivamente l’indagato aveva ottenuto il dissequestro dei terreni per effettuare lavori di esbosco, accatastamento e cippatura del materiale legnoso al fine di prevenire eventuali incendi. La suddetta bonifica era stata affidata ad una ditta boschiva lucana verso la quale si è rivolta l’attività di indagine dei Carabinieri Forestali per chiarire la destinazione del legname asportato. Dette indagini hanno fatto emergere che la ditta aveva commercializzato parte del legno contravvenendo a quanto disposto dal Regolamento UE n. 995/2010 che proibisce la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di “provenienza illegale” vale a dire ottenuto violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione. Pertanto, i Carabinieri Forestali di Montescaglioso hanno deferito la suddetta ditta boschiva all’Autorità Giudiziaria.

