Maxi rissa con botte da orbi. Cinque cittadini denunciati dai Carabinieri

Creato Lunedì, 14 Maggio 2018 14:41

Nel trascorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Matera, a termine di una consistente attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Matera, diretta dal Procuratore dott. Pietro Argentino, cinque cittadini montesi, dell’età compresa tra i 50 ed 23 anni, tre dei quali pregiudicati, ritenuti responsabili di rissa. In particolare nel febbraio u.s., durante i festeggiamenti inerenti la manifestazione carnevalesca “59° edizione carnevale montese”, le cinque persone su indicate, per futili motivi di natura personale, dovuti a pregressi rancori, accentuatisi sempre più con il trascorrere del tempo, incontratisi nel corso del citato evento per le vie del paese, hanno incominciato ad insultarsi a vicenda. In pochi istanti dalle offese verbali, si è passati all’aggressione fisica con calci e pugni, dando luogo ad una violenta rissa. I cittadini, impauriti ed allarmati dal degenerare della situazione e dall’escandescenza degli individui coinvolti, hanno immediatamente allertato i carabinieri, intervenuti subito sul posto, che hanno proceduto con la dovuta fermezza ad interrompere la zuffa. Alcuni dei partecipanti al tafferuglio, a causa delle lesioni riportati, subito dopo sono stati costretti a ricorrere alle cure sanitarie presso il pronto soccorso, necessitando di diversi giorni di riposo medico. Al termine degli accertamenti ed alla luce degli elementi emersi nel corso delle investigazioni, i cinque soggetti in questione, una volta identificati, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

