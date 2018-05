Tenta rapina con una forbice da giardino, i carabinieri arrestano un ventenne

Creato Martedì, 15 Maggio 2018 11:14

Nella giornata di ieri, a Irsina, i Carabinieri della Compagnia di Tricarico hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne del luogo per tentativo di rapina.

Il giovane, con volto coperto da passamontagna e guanti, armato di una forbice da giardino, approfittando delle operazioni di chiusura, ha fatto irruzione all’interno di un esercizio bar di Irsina intimando al proprietario del locale di consegnargli l’incasso giornaliero.

L’azione non è stata portata a termine per la reazione dell’esercente che, dopo aver ingaggiato una breve colluttazione con il rapinatore, lo ha messo in fuga.

L’immediato intervento dei Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di controllo del territorio, ha consentito di individuare e rintracciare il rapinatore, che è stato immediatamente assicurato alla giustizia, nonché di rinvenire il passamontagna e l’arma utilizzata per compiere il delitto.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari.

Commenta l'articolo