Arresti domiciliari a Gabriele Milito per aver assassinato la moglie Antonietta Ciancio

Creato Martedì, 15 Maggio 2018 22:15

Il Gip del Tribunale di Lagonegro ha disposto gli arresti domiciliari per il 75enne Gabriele Milito, per l’omicidio della moglie, l’insegnante Antonietta Ciancio originaria di San Severino Lucano, centro del Parco Nazionale del Pollino, morta a Sapri mentre dormiva, con un colpo di pistola sparato alla nuca la notte tra sabato 28 aprile e domenica 29. L’accusa è stata convalidata dopo l’interrogatorio di garanzia, dei giorni scorsi, nella quale il ragioniere di Sapri ha confermato più volte di non essere colpevole, in quanto il colpo sarebbe partito per errore nel corso della pulizia dell’arma, legalmente detenuta. Immediatamente dopo l’interrogatorio, da poco uscito dalla sala, Milito ha accusato un malore. Trasportato presso l’ospedale di Lagonegro, il 75enne dopo le cure prestate dai sanitari, si è ripreso ed è stato riportato in carcere. A lavoro adesso gli avvocati difensori del Milito, che sostengono la tesi dell’incidentalità dell’evento. Ma per il Gip di Lagonegro non ci sono dubbi, Milito ha sparato volontariamente, confermando lo stato di fermo dell’uomo. Intanto il 75enne si trova agli arresti domiciliari, presso la sua abitazione di Sapri, in attesa di sviluppi.

Claudio Sole

