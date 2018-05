Smaltimento illecito di rifiuti da macellazione in terreno demaniale. Denunciato un macellaio

Creato Mercoledì, 16 Maggio 2018 09:29

In seguito a segnalazione pervenuta al numero di emergenza ambientale 1515, denunciante l’abbruciamento e l’interramento di resti di animali in località “Santa Pelagina” in agro di Bernalda, i Carabinieri Forestali della Stazione di Scanzano Jonico, hanno verificato che il titolare di una macelleria di Bernalda non conferiva regolarmente a ditta autorizzata i sottoprodotti di origine animale derivanti dall’attività commerciale, ma li smaltiva illegalmente mediante abbruciamento ed interramento, con l’uso di mezzo meccanico, in un fondo agricolo di proprietà demaniale che lo stesso occupava abusivamente. Il macellaio è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e per occupazione abusiva di terreno demaniale.

